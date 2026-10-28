Instituțiile care gestionează bazele de date sunt responsabile de securitatea informațiilor personale, iar cetățenii care cred că le-au fost compromise datele pot cere explicații de la acestea. Precizările au fost făcute de Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, după atacurile cibernetice asupra serviciilor guvernamentale.

Potrivit Centrului, Agenția de Guvernare Electronică a notificat oficial instituția despre încălcarea securității datelor personale. Conform informațiilor preliminare, în urma verificărilor tehnice au fost identificate aproximativ un milion de încercări de extragere neautorizată a datelor și circa 750.000 de seturi de date care ar fi putut fi extrase ilegal. Cifrele pot fi actualizate după finalizarea verificărilor și eliminarea eventualelor suprapuneri.

Datele cu caracter personal care ar fi fost vizate

Datele potențial afectate includ numele și prenumele, IDNP-ul, data și locul nașterii, fotografii, informații despre membrii familiei, sănătate, pensii și prestații sociale. De asemenea, ar putea fi vizate informații despre permisele de conducere, vehicule, companii, conturi bancare, datorii fiscale și plăți efectuate prin serviciul guvernamental MPay. Asta nu înseamnă însă că toate aceste informații au fost extrase pentru fiecare persoană.

Centrul precizează că nu gestionează bazele de date și nu este responsabil de securitatea acestora. Obligația le revine instituțiilor care dețin și administrează sistemele respective, acestea fiind cele care trebuie să prevină accesul neautorizat la informații. Centrul verifică dacă legislația privind protecția datelor personale este respectată și investighează eventualele încălcări.

Ce trebuie să facă cetățenii

Autoritatea recomandă cetățenilor să fie atenți la apelurile, mesajele și e-mailurile suspecte, să nu divulge parole sau coduri de autentificare și să nu acceseze linkuri primite din surse necunoscute. De asemenea, oamenii sunt îndemnați să verifice direct cu banca sau instituția vizată orice solicitare neobișnuită și să anunțe poliția dacă suspectează o tentativă de fraudă.

Persoanele care consideră că datele lor ar fi fost afectate pot contacta instituția care gestionează informațiile respective pentru a cere clarificări și pentru a-și exercita drepturile prevăzute de lege.

„Persoanele care consideră că au fost vizate de încălcarea securității datelor în contextul atacului cibernetic produs asupra serviciilor publice digitale sunt în drept să se adreseze operatorului pentru clarificări și, eventual, pentru realizarea drepturilor garantate de Legea privind protecția datelor cu caracter personal”, a comunicat Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

MPass a dezactivat temporar două metode de autentificare

În contextul atacurilor cibernetice, Agenția de Guvernare Electronică a dezactivat temporar autentificarea în sistemul MPass prin metoda în doi pași și prin aplicația EVOSign. Măsura a fost luată pentru verificări suplimentare și consolidarea securității serviciilor publice digitale.

Cum pot accesa moldovenii serviciile publice digitale

În această perioadă, utilizatorii se pot autentifica în MPass prin semnătura mobilă, semnătura electronică sau cartea de identitate.

De asemenea, accesul în aplicația EVO de pe telefon este posibil, temporar, doar cu ajutorul semnăturii mobile.

Moldova a cerut ajutorul partenerilor externi pentru a face față atacurilor cibernetice

Republica Moldova a cerut ajutorul partenerilor externi pentru a identifica și combate atacurile cibernetice care au vizat datele cetățenilor și serviciile digitale ale statului. Premierul Vasile Tofan spune că autoritățile au solicitat inclusiv sprijinul specialiștilor din Estonia și acces la instrumente avansate de inteligență artificială, pentru a depista vulnerabilitățile și a preveni noi atacuri. Totodată, un Centru Național de Securitate Cibernetică va fi creat în cadrul Agenției de Securitate Cibernetică.

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Nicoleta Colomeeț, demisă de la șefia Agenției de Guvernare Electronică

Tot în cadrul ședinței de astăzi, premierul Vasile Tofan a anunțat că șefa Agenției de Guvernare Electronică, Nicoleta Colomeeț, a fost demisă din funcție după atacul cibernetic de zilele trecute care a afectat mai multe servicii publice digitale.

Totodată, Vasile Tofan a anunțat că temporar, ca interimat, va fi numit Artiom Cociu în această funcție.

Atac cibernetic în perioada 19–23 octombrie

Anterior, Agenția de Guvernare Electronică a anunțat că, în urma atacului cibernetic din perioada 19–23 octombrie, care a vizat mai multe servicii publice digitale, au fost extrase date asociate cu aproximativ 750.000 de IDNP-uri.

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