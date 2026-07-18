Moartea lui Artur Cerari, cunoscut drept baronul romilor din Republica Moldova, a lăsat comunitatea romă în fața unei întrebări importante: cine va prelua rolul de lider după aproape trei decenii de conducere? Potrivit familiei sale, alegerea noului baron va avea loc abia după încheierea perioadei tradiționale de doliu de 40 de zile.

Comunitatea romă din Republica Moldova se pregătește pentru o nouă etapă după moartea lui Artur Cerari, una dintre cele mai cunoscute figuri ale romilor din țară. Acesta a murit la începutul lunii iulie 2026, la vârsta de 65 de ani, după ce a condus timp de aproape 30 de ani comunitatea romă din Soroca.

Înmormântarea fostului lider este programată pentru astăzi, 18 iulie, la ora 12:00. La ceremonie sunt așteptați membri ai comunității rome din Republica Moldova, dar și persoane venite din străinătate pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Noul lider nu va fi ales imediat după funeralii

Potrivit rudelor lui Artur Cerari, discuțiile privind succesiunea vor începe doar după respectarea perioadei de doliu de 40 de zile. Ulterior, urmează să fie făcut un anunț public și să fie convocați reprezentanți ai comunităților rome din întreaga țară, transmite Observatorul.md.

Persoanele care consideră că pot prelua acest rol ar putea să își înainteze candidatura, iar comunitatea urmează să decidă cine va fi noul lider.

Deocamdată, nu există un candidat anunțat oficial și nu au fost stabilite detalii privind locul sau modul exact în care va avea loc alegerea.

Un titlu tradițional, nu o funcție oficială

Rolul de baron al romilor nu reprezintă o funcție publică și nu este reglementat de legislația Republicii Moldova. Este un titlu tradițional, acordat unei persoane care se bucură de autoritate, respect și recunoaștere în interiorul comunității.

Regulile de succesiune diferă de la o comunitate romă la alta. În unele cazuri, rolul este transmis în cadrul aceleiași familii, iar în altele liderul este ales prin consensul persoanelor influente și al reprezentanților comunității.

Artur Cerari a preluat acest rol după moartea tatălui său, Mircea Cerari, în anul 1998. Totuși, acest precedent nu înseamnă automat că titlul va reveni unuia dintre copiii sau nepoții săi.

Ce calități trebuie să aibă viitorul baron

Într-un interviu oferit anterior, Artur Cerari explica faptul că viitorul lider trebuie să fie o persoană „cinstită, creștină, educată și cu școală”. Acesta menționa că succesorul ar putea veni din familia sa, dar sublinia că decizia aparține comunității.

Noul baron ar urma să aibă rolul de reprezentant tradițional al romilor, să medieze conflicte, să apere interesele comunității și să păstreze tradițiile.

O decizie importantă pentru romii din Republica Moldova

Alegerea succesorului lui Artur Cerari va fi un moment important pentru comunitatea romă. Viitorul lider nu va trebui doar să primească acest titlu, ci și să obțină încrederea și respectul celor pe care îi va reprezenta.

Până la finalizarea perioadei de doliu și convocarea reprezentanților comunităților rome, orice nume vehiculat ca posibil succesor rămâne doar o speculație.

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