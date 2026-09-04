Circa 1000 de litri de pesticide și soluții fitosanitare, precum și mai multe recipiente goale, au fost găsite la casa unui bărbat de 59 de ani din raionul Briceni. Produsele ar fi fost introduse ilegal în țară și ulterior comercializate drept originale.

Potrivit Poliției de Frontieră, activitatea bărbatului a fost documentată după ce au obținut informații că acesta ar păstra produsele acasă și le-ar oferi spre vânzare, fără acte care să confirme proveniența și calitatea acestora.

Percheziții la Briceni

În urma percheziției, acasă la bărbat au fost găsite și ridicate aproximativ 1000 de litri de pesticide și soluții fitosanitare. Totodată, polițiștii au găsit mai multe recipiente goale, care ar fi fost folosite pentru îmbutelierea produselor și comercializarea acestora drept originale.

În prezent, sunt întreprinse acțiuni pentru stabilirea provenienței produselor și a modului în care acestea ar fi fost introduse în țară.

Cercetările continuă, iar bărbatul beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.