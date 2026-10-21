Aproximativ 1200 de tineri vor începe serviciul militar în termen în Armata Națională, pentru stagiul de 1 an, în perioada octombrie 2026 — ianuarie 2027. Totodată, alții 10 vor efectua serviciul militar cu termen redus. O asemenea hotărâre a fost aprobată astăzi în cadrul ședinței de Guvern.

Cum se va desfășura procesul de recrutare

Potrivit Guvernului, tinerii se vor alătura Armatei în mai multe etape, în baza planului elaborat și aprobat de Ministerul Apărării.

Anatolie NOSATÎI, MINISTRUL APĂRĂRII: „Desfășurăm procesul de recrutare de două ori pe an, în conformitate cu legislația în vigoare, serviciul militar în termen fiind o obligație legală. Astăzi, un an de serviciu arată altfel: tinerii beneficiază de condiții moderne de instruire. Mai mult decât atât, pe lângă cunoștințe militare și disciplină, au șansa de a învăța profesii moderne, care îi pot ajuta să-și construiască un viitor stabil în Republica Moldova. Eforturile noastre în această direcție continuă, pentru a le oferi tinerilor oportunități reale de dezvoltare”.

În aceeași perioadă, militarii care au îndeplinit termenul serviciului militar în termen vor fi trecuți în rezervă. Campania de recrutare se desfășoară în perioadele aprilie—iulie și octombrie—ianuarie.