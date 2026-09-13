Circa 160 de câini și pisici din Băcioi au fost sterilizați, vaccinați antirabic și deparazitați gratuit. Acțiunea are loc în cadrul campaniei „Responsabil pentru animale”, ce se adresează familiilor social vulnerabile și pensionarilor care nu-și permite astfel de servicii. În program sunt incluse și animalele fără stăpân. Membrii Asociației ALGA spun că scopul campaniei este să prevină înmulțirea necontrolată și, implicit, abandonul animalelor.

„- Ce animale are?

- Pisici.

- Două pisici?

- Da.”

În această clădire din apropierea Primăriei Băcioi a fost amenajat temporar centrul de sterilizare a animalelor. Încă de la primele ore ale dimineții, localnicii au început să aducă aici câinii și pisicile.

„Eu de mai demult am vrut, de câțiva ani în urmă, dar să îi adun pe toți și așa sumă să dau cam scump. Sunt la pensie și e gratuit și pisica am adus-o și câinii.”

Mihail Castraveț locuiește la Soroca, dar are rude în Băcioi. Când a aflat că în localitate au venit veterinarii, a urcat în mașină și a făcut drumul până aici pentru a-și ajuta rudele să-și sterilizeze animalele.

Mihail CASTRAVEȚ, LOCUITOR DIN SOROCA: „Știu că moșul și mătușa mea au nevoie de serviciul acesta, i-am sunat. Și într-un final am adus câinii.

- Câți?

- Șase cățeluși.”

Sunt și proprietari care, din cauza problemelor de mobilitate, nu pot ajunge cu animalele la centrul improvizat. În aceste cazuri, voluntarii merg în teren. De la Maria Buciușcan, în vârstă de 72 de ani, au fost preluați un câine și o pisică.

Maria BUCIUȘCAN, PENSIONARĂ: „De mulți ani țin animale. Și iată m-am hotărât și eu să vin în ajutorul lor, să le dau șansă la viață."

Diana AMBROS, REPORTER PRO TV: „Sunt sterilizate și vaccinate antirabic gratuit animalele ai căror proprietari nu își permit astfel de servicii. Printre beneficiari sunt și pensionarii. În program ajung inclusiv câinii dar și pisicile fără stăpân, care sunt capturați de specialiști și aduși pentru intervenții.”

Mihail POPA, MEDIC VETERINAR: „Sunt efectuate proceduri de ovariohisterectomie, sterilizare și castrare a pisicilor și cățeilor sunt proceduri minim invazive. Sunt proceduri care asigură o calitate a vieții mai bună și previn înmulțirea neregulată și nu în ultimul rând ulteriorul abandon de animale. Nu este o procedură dureroasă pentru că toate procedurile sunt efectuate cu anestezie generală.”

Facultatea de Medicină Veterinară este partener al campaniei. Iar pentru studenți, aceasta este și o ocazie de a învăța direct din teren, alături de medicii veterinari.

Victor ROTARU, ȘEFUL CENTRULUI MEDICAL VETERINAT UNIVERSITAR: „Campania este foarte bună pentru studenți și ne bucurăm că am reușit să facem această colaborare.”

Iustina ROTARU, MANAGER PROIECT: „Animalele depind de noi și noi suntem responsabili pentru ele. Odată ce ți-ai asumat un animal, ți-ai asumat și tot ce vine cu acest animal. Și inclusiv puii pe care ei îî nasc. Noi am fost acum în sate și oamenii spun că după ce naște cățelușa ei îneacă puișorii de exemplu. Asta este foarte grav și inuman. Avem sterilizarea care este cea mai umană metodă pentru a pune capăt reproderii.”

Campania „Responsabil pentru animale”, aflată la cea de-a doua etapă, a început pe 7 septembrie și va dura două săptămâni. În total, 330 de animale vor beneficia gratuit de sterilizare, vaccinare antirabică și deparazitare. Campania se adresează animalelor deținute de familii social vulnerabile și pensionari și va include aproximativ 40 de animale fără stăpân, care vor fi capturate pentru intervenții. Prima etapă a avut loc în comuna Zolotievca. Acolo, în șase zile, aproape 100 de animale au fost sterilizate, vaccinate antirabic și deparazitate gratuit.

Intervențiile din teren au scos însă la iveală și probleme legate de bunăstarea animalelor: câini malnutriți, animale ținute permanent în lanț și, în unele cazuri, fără acces constant la apă sau hrană.