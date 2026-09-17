Traficul rutier va fi suspendat integral pe un tronson al străzii Gheorghe Asachi din Chișinău, în legătură cu lucrări de reparație curentă. Măsura va fi aplicată în două nopți consecutive, anunță primăria municipiului Chișinău.

Potrivit autorităților municipale, circulația va fi sistată pe segmentul cuprins între străzile Miorița și Sprîncenoaia, în intervalele:

17 septembrie, ora 22:00 – 18 septembrie, ora 05:30 ;

; 18 septembrie, ora 22:00 – 19 septembrie, ora 05:30.

Primăria precizează că, în timpul lucrărilor, circulația transportului public va fi asigurată până la ora 23:00.

Începând cu ora 22:30, rutele de troleibuz numărul 10 și numărul 24 vor fi prescurtate până la strada Vasili Dokuceaev.

Totodată, ruta de troleibuz numărul 2 va fi prescurtată până la bulevardul Traian, la intersecția cu strada Grenoble.

Recomandări către șoferi

Autoritățile municipale le recomandă conducătorilor auto să evite zona, dacă deplasarea nu este necesară, și să respecte regulile de circulație pentru a preveni ambuteiajele și situațiile de risc în trafic.