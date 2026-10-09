Circulația rutieră va fi suspendată integral sâmbătă pe strada Meșterul Manole din Chișinău. Restricțiile vor fi valabile între orele 09:00 și 23:00, anunță poliția.

Restricțiile vor fi instituite pe tronsonul dintre străzile Sargidava și Maria Drăgan, din sectorul Ciocana.

Totodată autoritățile îndeamnă șoferii să țină cont de restricțiile anunțate și să respecte indicatoarele și semnalizarea rutieră din zonă.

Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, măsura este necesară pentru efectuarea lucrărilor de reparație a carosabilului.

Trafic suspendat pe strada Belgrad

Totodată, astăzi între orele 08:00 și 20:00, circulația este suspendată pe strada Belgrad, între străzile Constantin Brâncuși și Varșovia, pentru montarea unei macarale turn la șantierul de pe strada Belgrad, 36.

Restricții pe strada Gheorghe Asachi

În noaptea de 9 spre 10 octombrie, între orele 21:00 și 07:00, traficul va fi suspendat pe strada Gheorghe Asachi, între străzile Vasili Dokuceaev și Pan Halippa, pentru reabilitarea carosabilului.