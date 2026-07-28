În perioada 28–30 iulie, circulația rutieră pe strada Păcii din orașul Stăuceni va fi suspendată temporar, ca urmare a lucrărilor de reabilitare a carosabilului. Măsura este necesară pentru așternerea stratului de beton asfaltic (binder), una dintre etapele esențiale ale procesului de modernizare a drumului. Din acest motiv, autoritățile îi îndeamnă pe șoferi și pe călătorii care utilizează transportul public să își planifice din timp deplasările și să țină cont de restricțiile de circulație.

Începând cu 28 iulie, ora 08:00, vor fi operate modificări temporare în circulația transportului public.

Autobuzul nr. 37 va avea capăt de linie în orașul Stăuceni, pe traseul R6 – strada Botoșani, după care va circula spre sensul giratoriu din orașul Cricova și își va continua cursa spre municipiul Chișinău.

Totodată, troleibuzul nr. 32 va avea ultima stație în Stăuceni, pe traseul R6 – stația „Rompetrol”, de unde va reveni înapoi spre municipiul Chișinău.

Călătorii pot solicita informații suplimentare

Autoritățile le recomandă călătorilor să țină cont de modificările temporare atunci când își planifică deplasările.

Pentru informații suplimentare privind circulația rutelor de transport public, pot fi apelate:

Linia fierbinte RTEC: 022 204 205;

Dispeceratul PUA: 022 83 73 17.