Un copil de doar doi ani din raionul Fălești a ajuns la spital după ce a băut diluant pentru vopsea. Datorită intervenției rapide a echipelor medicale, micuțul a fost stabilizat și transportat pentru îngrijiri specializate la Chișinău.

Cazul a avut loc pe 22 iulie 2026. În jurul orei 09:21, mama copilului a apelat Serviciul 112, după ce a observat că băiețelul ar fi înghițit solvent.

Echipajul de medici din Fălești au constatat că micuțul avea stare de somnolență, greață, vărsături, tuse, amețeli și un miros puternic de solvent în respirație.

Copilul a fost transferat la Institutul Mamei și Copilului

Medicii i-au acordat imediat primul ajutor, i-au monitorizat starea și i-au administrat tratamentul necesar. Ulterior, băiețelul a fost transportat la Spitalul Raional Fălești, unde a fost stabilizat.

Medicii le recomandă părinților să fie atenți

Specialiștii atrag atenția că substanțele precum solvenții, produsele de curățenie sau medicamentele pot fi extrem de periculoase pentru copii și trebuie păstrate în locuri unde aceștia nu pot ajunge.

În cazul în care un copil înghite o substanță toxică, medicii recomandă apelarea imediată a Serviciului 112 și evitarea administrării de alimente, lichide sau provocarea vomei fără indicația specialiștilor.