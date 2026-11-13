Doi frați din stânga Nistrului, de un an și șase ani, au ajuns la spital după ce s-au opărit cu mâncare fierbinte. Cel mai mic dintre ei a suferit arsuri grave, iar ambii copii au nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit presei din regiunea transnistreană, incidentul s-a produs pe 11 noiembrie, la Tighina, după ce mama copiilor a pregătit borș și a lăsat oala pe aragaz să se răcească. Femeia se afla în bucătărie împreună cu cei doi băieți.

La un moment dat, copilul de un an și opt luni s-a apropiat spre oală și a tras de mâner. Borșul, care era încă fierbinte, s-a vărsat peste el. Lichidul fierbinte l-a atins și pe fratele lui mai mare.

Starea copiilor

Cei doi frați au fost transportați la Centrul Mamei și Copilului din Tigghina, unde au primit îngrijiri medicale.

Potrivit medicilor, starea copilului mai mare este bună. Mezinul se simte satisfăcător, dar rămâne sub supravegherea atentă a specialiștilor. Ambii copii urmează tratament.

Recomandările miliției transnistrene

Poliția le recomandă părinților să nu lase obiectele fierbinți și aparatele electrocasnice în locuri accesibile copiilor.

De asemenea, mânerele oalelor și tigăilor trebuie întoarse spre perete, iar vasele cu lichide fierbinți nu trebuie puse pe marginea mesei sau a aragazului.