Un tânăr de 19 ani, student la o instituție de învățământ din Chișinău, a fost bătut și umilit de către un grup de persoane în timp ce se plimba cu o cunoscută de a sa.

Potrivit poliției, tânărul se plimba împreună cu o prietenă de 16 ani, iar în apropierea căminelor studențești s-au întâlnit cu un grup de 5 tineri din anturajul fetei.

La un moment dat, tinerii ar fi început să-l bată pe băiat, iar ulterior l-au umilit.

Poliția a reținut 6 persoane

Imediat după sesizare, polițiștii au găsit persoanele suspectate, acestea fiind reținute pentru documentarea cazului.

Patru adolescenți, printre care și fata de 16 ani, au fost reținuți pentru 24 de ore, iar doi tineri majori – pentru 72 de ore.

Investigațiile continuă.