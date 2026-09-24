Președintele Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, spune că speră ca atacurile cu drone din nordul Ucrainei să nu fi vizat hidrocentrala de la Novodnistrovsk. Potrivit deputatului PAS, un eventual atac asupra acestui obiectiv ar putea reprezenta un risc iminent și pentru Republica Moldova. Declarația a fost făcută după incidentele cu drone raportate în această dimineață în nordul țării.

„Noi sperăm să nu fie hidrocentrala de la Novodnistrovsk, pentru că asta ar fi un risc iminent și pentru Republica Moldova”, a declarat Carp.

Deputatul a explicat că, odată cu apropierea sezonului rece, atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina se intensifică, iar unele drone ajung în zone în care se află obiective energetice importante.

Întrebat detalii despre cele patru drone care au survolat spațiul aerian al țării noastre, Carp a spus că informațiile suplimentare urmează să fie prezentate de Ministerul Apărării.

Patru drone au survolat spațiul aerian al țării

În această dimineață, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat de patru drone. Potrivit ministerului Apărării, primul obiect a fost detectat la ora 05:21, de o patrulă a Poliției de Frontieră. Acesta se deplasa din direcția localității Velîkoe Coșnița, regiunea Vinița, Ucraina, spre localitatea Vasilcău, raionul Soroca, după care a părăsit spațiul aerian național.

Un alt aparat de zbor fără pilot a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 06:14, din direcția localității Chelimenți, regiunea Cernăuți, Ucraina. Drona a traversat frontiera în direcția localității Larga, raionul Briceni, iar la 06:16 a părăsit spațiul aerian al țării, revenind spre Ucraina.

Ulterior, la ora 06:35, un alt obiect a traversat spațiul aerian național din direcția localității Pridnistreanske, regiunea Vinița, în direcția localității Volovița, raionul Soroca. La 06:45, acesta a fost observat de cetățeni, deplasându-se pe direcția Gura Căinarului – Lunga – Băhrinești – Gura Camencii, raionul Florești.

Spațiul aerian - închis temporar

Din motive de securitate, autoritățile au decis închiderea temporară a spațiului aerian din zona de nord a Republicii Moldova.

Explozii la Șoldănești și Florești

După ce ministerul Apărării a anunțat despre cele patru drone care au survolat spațiul aerian al țării noastre, poliția a precizat că locuitorii din Șoldănești și Florești au raportat zgomote puternice, similare unor explozii.

La scurt timp, Inspectoratul General al Poliției a anunțat că explozia auzită în zona localității Cernița, raionul Florești, a fost localizată pe un câmp din apropierea unei ferme. Preliminar, nu au fost raportate victime. La locul exploziei au fost îndreaptate toate subdiviziunile specializate ale poliției pentru efectuarea expertizelor necesare.

Conducerea de vârf a țării condamnă incidentele

Președintele țării Maia Sandu și președintele Parlamentului, Igor Grosu, au condamnat încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronele rusești și au subliniat riscurile pentru securitatea țării. Cei doi oficiali au transmis mesaje de susținere pentru Ucraina și au îndemnat cetățenii să rămână vigilenți și să respecte recomandările autorităților.

Citeste si : Maia Sandu, după noile încălcări ale spațiului aerian al Republicii Moldova cu drone: „Războiul pune în pericol întreaga Europă”