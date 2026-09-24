Patru drone au survolat, în această dimineață, spațiul aerian al Republicii Moldova, în contextul atacurilor masive asupra Ucrainei. Unul dintre aparate a fost detectat în apropierea frontierei cu regiunea Cernăuți, iar alte trei au traversat sau au survolat zona de nord a țării. Din motive de securitate, spațiul aerian din nordul Republicii Moldova a fost închis temporar.

Potrivit ministerului Apărării, primul obiect a fost detectat la ora 05:21, de o patrulă a Poliției de Frontieră. Acesta se deplasa din direcția localității Velîkoe Coșnița, regiunea Vinița, Ucraina, spre localitatea Vasilcău, raionul Soroca, după care a părăsit spațiul aerian național.

Un alt aparat de zbor fără pilot a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 06:14, din direcția localității Chelimenți, regiunea Cernăuți, Ucraina. Drona a traversat frontiera în direcția localității Larga, raionul Briceni, iar la 06:16 a părăsit spațiul aerian al țării, revenind spre Ucraina.

Ulterior, la ora 06:35, un alt obiect a traversat spațiul aerian național din direcția localității Pridnistreanske, regiunea Vinița, în direcția localității Volovița, raionul Soroca. La 06:45, acesta a fost observat de cetățeni, deplasându-se pe direcția Gura Căinarului – Lunga – Băhrinești – Gura Camencii, raionul Florești.

Spațiul aerian - închis temporar

Din motive de securitate, autoritățile au decis închiderea temporară a spațiului aerian din zona de nord a Republicii Moldova.

Situația a continuat să fie monitorizată. La 06:58, Serviciul Operații Aeriene a raportat o altă dronă, care a survolat spațiul aerian din direcția localității Kodîma, regiunea Vinița, Ucraina, spre localitatea Socola, în direcția segmentului transnistrean al Republicii Moldova.

La 07:11, obiectul a dispărut de pe sistemele de monitorizare în apropierea localității Cunicea, raionul Camenca.

Spațiul aerian din zona de nord a Republicii Moldova a fost redeschis la ora 07:46.

Serviciul Operații Aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian național, în coordonare cu autoritățile competente și partenerii externi.

Nu este primul incident de acest fel

De la începutul războiului din Ucraina, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost încălcat în repetate rânduri, iar fragmente de drone și rachete au fost descoperite pe teritoriul țării. Chișinăul a condamnat incidentele, în timp ce Moscova a respins acuzațiile.