Noi incidente în nordul Republicii Moldova, după survolarea spațiului aerian de mai multe drone. În această dimineață, locuitorii din Șoldănești și Florești au raportat zgomote puternice, similare unor explozii. Polițiștii fac verificări în teren.

UPDATE 08:40 Explozia auzită în zona localității Cernița, raionul Florești, a fost localizată pe un câmp din apropierea unei ferme. Potrivit poliției, preliminar, nu au fost raportate victime.

La locul exploziei se îndreaptă toate subdiviziunile specializate ale poliției pentru efectuarea expertizelor necesare.

Locul exploziei/ IGP

Știrea inițială

Potrivit poliției, în jurul orei 07:45, un locuitor din satul Vadul Rașcov, raionul Șoldănești, a semnalat zgomote puternice, similare unor explozii. Preliminar, zgomotele ar fi provenit din zona Camenca, în regiunea transnistreană.

Ulterior, Poliția a recepționat o altă sesizare privind o explozie în apropierea localității Cernița, raionul Florești.

În prezent, polițiștii, împreună cu reprezentanții celorlalte instituții abilitate, desfășoară verificări în teren pentru localizarea eventualelor obiecte.

Îndemn către cetățeni

Autoritățile îndeamnă cetățenii să își păstreze calmul și să nu se apropie de obiecte necunoscute sau suspecte depistate la sol. În cazul în care sunt observate astfel de obiecte, oamenii sunt îndemnați să apeleze imediat Serviciul 112.

Patru drone au survolat spațiul aerian al Moldovei

În această dimineață, patru drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova, potrivit informațiilor comunicate de autorități. Primul obiect a fost observat la ora 05:21, iar alte trei drone au fost detectate ulterior, la 06:14, 06:35 și 06:58, pe diferite direcții în nordul țării. Din motive de securitate, spațiul aerian din zona de nord a fost închis temporar și redeschis la ora 07:46.