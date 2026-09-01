Vacanța elevilor a rămas în urmă, iar școlile au prins din nou viață. Circa 27 de mii 500 de elevi au mers astăzi, pentru prima dată, la școală, cu 8 la sută mai puțini decât anul trecut. În cele aproape o mie de instituții de învățământ din țară, elevii, profesorii și părinții au marcat începutul unui nou an școlar. Pentru cei mai mici, a fost primul contact cu școala și emoțiile începutului de drum. În schimb, pentru elevii claselor a XII-a, noul an vine cu o provocare importantă – Bacalaureatul.

Prima zi de școală i-a adunat pe toți elevii Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” în curtea instituției, acolo unde a fost organizat careul festiv.

Cei mai emoționați au fost picii, care au pășit pentru prima dată pragul școlii. Ana-Maria recunoaște că nu și-a prea dorit să se despartă de grădiniță.

„-Voiai de mult timp la școală sau nu?

-Nu chiar.

-De ce?

-Deoarece la școală este puțin mai greu de învățat și acasă trebuie să faci lecții.”

Alții, în schimb, spun că au așteptat cu nerăbdare să devină școlari. Mai ales că au și discipline preferate.

„-Mmm, matematica.

-Îți plac cifrele?

-Da.”

Ștefan e norocos pentru că are deja o prietenă printre noii colegi.

„-Ai reușit cu cineva să te împrietenești?

-Da, cu Paula.

-O cunoști pe Paula dinainte?

-Da, dinainte, de la grădi, la grădi ne-am întâlnit.”

Va fi coleg de clasă și cu fratele său geamăn.

„-Noi doi suntem gemeni.

-Vlad și Ștefan.

-Și aveți emoții?

-Da, ambii, dar el nu are clopoțelul, doar eu am clopoțelul.”

Părinții și bunicii, emoționați ei, au fost tot timpul cu ochii pe micii elevi.

„Pregătirile au fost de la începutul verii, și psihologic și emoțional, ca să poată să treacă, să-i fie ușor.”

„-Suntem bucuroși și fericiți că avem așa o nepoțică curajoasă și care dorește multe cunoștințe”.

Iar elevii care au trecut în clasa a XII-a se gândesc deja la examenele de Bacalaureat.

„Ne așteaptă foarte multe provocări, fiecare cu profilul lui, la matematică, la istorie, ambele sunt complicate.”

„Doresc să avem cele mai mari reușite și ca școala noastră să fie pe primul loc dintre școlile care au cele mai mari rezultate la BAC.”

Sărbătoarea a culminat cu clinchetul primilor clopoței. Tradițional, acest rol a revenit elevilor de clasa 1.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „După careu, de la mic la mare, toți elevii au început prima lor lecție din acest an școlar. Tema este „Independența care ne unește”, în contextul celor 35 de ani de independență a Republicii Moldova. Elisa Bolduratu, PRO TV.”