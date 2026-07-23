Centrul Național Anticorupție a efectuat în această dimineață percheziții la „MoldATSA”, într-o cauză penală ce vizează presupuse fapte de corupție și abuz în serviciu. Informația a fost confirmată pentru PRO TV de purtătorul de cuvânt a CNA, Ina Voloșciuc.

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„Descinderile au loc în cadrul unei cauze penale privind presupuse fapte de corupție și abuz în serviciu. Vom reveni cu detalii”, a declarat reprezentanta CNA.

Scandalul de la MoldATSA

Scandalul de la MoldASTA a izbucnit la sfârșitul lunii iunie, după ce Ziarul de Gardă a publicat o investigație în care dezvăluia că directorul Dumitru Vangheli ar fi inclus informații false în CV-ul depus la concursul organizat de APP pentru ocuparea funcției de director al MoldATSA. La scurt timp acesta și-a depus demisia. Totodată, au apărut dezvăluiri și despre purtătorul de cuvânt al întreprinderii de stat. Anastasia Taburceanu și-a dat demisia după ce Rise.md a publicat informații potrivit cărora remunerația sa lunară la MoldATSA ar fi fost de aproximativ 120.000 de lei. Președintele Maia Sandu, care este verișoara acesteia, a declarat că nu a știut ce remunerație primea ruda sa.

Redacția „Cu sens” a scris că Taburceanu a încasat peste 1,2 milioane de lei, în 12 luni, perioadă în care a activat la întreprinderea de stat. Cel mai mare salariu ridicat a fost de aproape 150 de mii de lei. Situația de la MoldATSA a provocat un adevărat scandal care a dus la demisii în lanț, dar și percheziții. Ofițerii CNA au publicat și un raport de evaluare a activității întreprinderii, care a scos la iveală angajări fără concursuri, licitații favorizate și cheltuili nejustificate de milioane de lei.

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