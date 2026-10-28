Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Republica Moldova avertizează că utilizarea necorespunzătoare a instrumentelor de inteligență artificială poate duce la divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal și la încălcarea dreptului la viață privată.

Instituția atrage atenția atât operatorilor de date, cât și persoanelor fizice asupra necesității de a utiliza cu prudență aplicații precum ChatGPT și Copilot.

Potrivit CNPDCP, informațiile introduse în aceste instrumente pot fi transmise furnizorilor și stocate pe serverele acestora, în funcție de condițiile de utilizare și de setările aplicate.

Recomandările instituției

Pentru a preveni riscurile, instituția recomandă organizațiilor să stabilească reguli clare privind utilizarea IA la locul de muncă, să instruiască angajații și să verifice garanțiile oferite de furnizorii acestor servicii.

Totodată, cetățenii sunt îndemnați să nu introducă în aplicațiile de IA date din actele de identitate, informații medicale sau bancare și alte informații sensibile fără a verifica în prealabil condițiile de protecție. De asemenea, aceștia sunt sfătuiți să verifice autenticitatea mesajelor și solicitărilor suspecte, precum și corectitudinea informațiilor generate de IA înainte de a le utiliza sau distribui.

CNPDCP subliniază că dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale trebuie să respecte dreptul la viață privată și legislația privind protecția datelor cu caracter personal, iar prevenția și informarea sunt esențiale pentru reducerea riscurilor.