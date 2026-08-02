Sute de șoferi au rămas blocați în această seară la punctul de trecere a frontierei Sculeni. Pe sensul de intrare în Republica Moldova, coloana de automobile se întinde pe mai bine de trei kilometri, iar timpul de așteptare a crescut considerabil. Imaginile surprinse la fața locului arată șiruri kilometrice de mașini care înaintează cu dificultate spre punctul de control.

Trafic extrem de aglomerat la Vama Sculeni, în această seară, 2 august, în jurul orei 19:00. Pe sensul de ieșire din România și intrare în Republica Moldova s-a format o coloană de automobile de peste trei kilometri.

Din imaginile surprinse la fața locului se observă rânduri kilometrice de mașini care așteaptă să ajungă la punctul de control pentru a traversa frontiera. Șoferii înaintează cu dificultate, iar timpul de așteptare este unul ridicat.