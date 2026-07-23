Călătorii care intenționează să iasă din Republica Moldova sunt îndemnați să aleagă posturi vamale alternative, după ce la punctele de trecere Leușeni și Sculeni s-a format un flux sporit de persoane și mijloace de transport.

Potrivit autorităților, la această oră se înregistrează aglomerație pe sensul de ieșire din țară, iar pentru fluidizarea traficului au fost deschise piste suplimentare și a fost aplicată procedura REVERS.

Pentru reducerea timpilor de așteptare, călătorii sunt îndemnați, dacă traseul le permite, să opteze pentru traversarea frontierei prin alte puncte de trecere:

-PVFI Costești

-PVFI Leova

-PVFI Cahul

Coadă la ieșirea din Republica Moldova/ Poliția de Frontieră

Coadă la ieșirea din Republica Moldova/ Poliția de Frontieră