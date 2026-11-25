Un bărbat de 29 de ani, suspectat de comercializarea drogurilor, a fost reținut de polițiștii din Chișinău, după ce în locuința sa temporară a fost descoperită o cantitate de substanță presupusă a fi cocaină, estimată la aproximativ 400.000 de lei.

Potrivit poliției, în urma perchezițiilor efectuate la domiciliul temporar al acestuia, oamenii legii au găsit mai multe pachețele cu presupusă cocaină, dar și obiecte și materiale folosite pentru ambalarea și consumul drogurilor.

Bărbatul, plasat în arest preventiv

Bărbatul a fost reținut, iar ulterior a fost plasat în arest preventiv. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 15 ani de închisoare.

Poliția continuă cercetările pentru a identifica alte persoane care ar putea fi implicate în activitatea infracțională.