Meteorologii au emis Cod galben de caniculă pentru mai multe regiuni din Republica Moldova. Avertizarea este valabilă începând de astăzi, 18 iulie, și până mâine, 19 iulie, perioadă în care temperaturile maxime vor ajunge la +33...+34 de grade Celsius.

În contextul temperaturilor ridicate, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îndeamnă populația să respecte măsurile de protecție pentru a evita problemele de sănătate provocate de caniculă.

Salvatorii recomandă evitarea expunerii îndelungate la soare, în special în intervalul orelor de vârf, consumul unei cantități suficiente de apă și purtarea hainelor lejere, din materiale ușoare și în culori deschise.

De asemenea, autoritățile atrag atenția asupra necesității de a acorda o atenție sporită copiilor, persoanelor în vârstă și celor care suferă de afecțiuni cronice, întrucât acestea sunt cele mai vulnerabile în perioadele cu temperaturi extreme.

Totodată, IGSU avertizează că nu trebuie lăsați copii sau animalele de companie în autoturisme parcate în soare, nici măcar pentru câteva minute, deoarece temperatura din interiorul mașinilor poate crește rapid și poate pune viața în pericol.

Risc crescut de incendii

Pe fondul caniculei, salvatorii avertizează și asupra pericolului izbucnirii incendiilor de vegetație. Cetățenii sunt îndemnați să nu aprindă focul în apropierea lanurilor de cereale, pădurilor și spațiilor verzi, întrucât temperaturile ridicate și vegetația uscată favorizează propagarea rapidă a flăcărilor.

În cazul apariției unor situații de urgență, oamenii sunt îndemnați să apeleze imediat Serviciul unic de urgență 112.

Autoritățile recomandă populației să urmărească informațiile actualizate despre evoluția vremii și să respecte măsurile de prevenire pentru a evita incidentele cauzate de temperaturile extreme.