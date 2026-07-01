Meteorologii au prelungit codul galben de caniculă și pentru ziua de mâine iar autoritățile caută soluții pentru a reduce efectele temperaturilor extreme asupra populației. La Cimișlia au fost instalate dispersoare de apă pe trotuare, iar în mai multe raioane salvatorii oferă gratuit apă potabilă în corturile anticaniculă.

La Cimișlia, autoritățile au găsit un mod inedit de a face față caniculei. Pentru a-i ajuta pe oameni să suporte mai ușor temperaturile ridicate, pe trotuare au fost instalate dispersoare de apă, utilizate, de regulă, pentru irigarea grădinilor și a gazonului.

Inițiativa este apreciată de localnici, care spun că soluția este binevenită în zilele toride.

„Ajută ca persoanele să se împrospăteze un pic și să se simtă mai bine pentru că, căldura de afară, zilele caniculare, pot provoca daune foarte grave persoanelor.”

„Eu cred că este un lucru foarte bun. Mai ales pe căldura asta…”

Printre cei care salută ideea se numără și acest italian.

„Bine. E important că udă. Am o părere bună.”

Pentru a veni în sprijinul populației, la Căușeni o autospecială a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență este amplasată în centrul orașului, unde trecătorii pot primi gratuit apă potabilă.

„Suntem aici de la ora 10:00 și stăm cât timp este nevoie. Și până la 16:00, 17:00. În dependență de fluxul de persoane.”

Oamenii spun că se răcoresc cum pot și încearcă să respecte recomandările specialiștilor. Unii evită să iasă din casă la orele amiezii și consumă mai multe lichide, în timp ce alții consideră că temperaturile ridicate sunt obișnuite pentru această perioadă și menționează că nu există motive de panică.

„Acum am ieșit doar pentru că am nevoie, dar în general, acum că am vacanță, stau mai mult în casă. Și deja limonade, sucuri la rece, pepene verde. Nu uit nici de SPF, pentru că tot este bun pentru piele.”

„Ei, cum… Îmi iau torba și mă duc acasă și e tot.”

„La umbră și în casă chiar stau până seara la 5 nu mai ies afară.”

„Cu paharul de apă și cu căciula în cap. Cu sticla… Numaidecât am grijă de sănătate.”

IGSU au instalat corturi anticaniculă în Cahul, Ialoveni, Cantemir, Căuşeni, Ștefan Vodă, Hâncești, Cimişlia și Găgăuzia. Meteorologii au prelungit pentru mâine codul galben de caniculă pentru centrul țării. Temperaturile maxime vor ajunge până la 34 de grade. Ulterior, un ciclon de instabilitate atmosferică va traversa teritoriul țării. În sud sunt prognozate averse, iar temperaturile maxime vor varia între 29 și 34 de grade. Vineri sunt așteptate precipitații pe întreg teritoriul țării, iar în weekend vremea se va răcori, cu temperaturi maxime care vor coborî sub pragul de 30 de grade.