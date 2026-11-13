Meteorologii au emis Cod Galben de intensificări ale vântului, valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în noaptea de 13 spre 14 noiembrie. În acest context, poliția îndeamnă cetățenii să fie prudenți și să respecte câteva măsuri de siguranță.

Oamenii sunt sfătuiți să evite aflarea în apropierea copacilor, stâlpilor de electricitate și panourilor publicitare, care ar putea fi doborâte de rafalele de vânt. De asemenea, șoferii sunt îndemnați să nu-și parcheze mașinile sub copaci sau în apropierea obiectelor instabile.

Poliția recomandă evitarea deplasărilor în zonele împădurite și supravegherea copiilor atunci când se află în spații deschise.

În cazul în care observați fire electrice căzute sau deteriorate, nu vă apropiați de ele și nu le atingeți. Anunțați imediat Serviciul unic de urgență 112.

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