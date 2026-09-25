Serviciile hidrologice au emis o avertizare privind scăderea debitului pe râurile Nistru, Prut și pe mai multe râuri mici din Republica Moldova. Avertizarea este valabilă în perioada 26 septembrie – 2 octombrie 2026, iar pentru unele sectoare au fost instituite coduri galben, portocaliu și roșu.

Potrivit avertizării, pe Nistru și Prut, precum și pe majoritatea râurilor mici, se va menține scurgerea redusă a apei.

Nistrul – cod portocaliu

Pe râul Nistru a fost instituit Cod portocaliu, debitul apei urmând să constituie aproximativ 30% din valorile medii lunare multianuale.

Și pe râul Prut situația este monitorizată în funcție de sectoare.

Criva – Costești: Cod portocaliu, cu o scurgere de 20–30% din valorile medii lunare multianuale;

Costești – Ungheni: Cod galben, cu o scurgere de 35–40%;

Ungheni – Brânza: Cod portocaliu, cu o scurgere de 20–30%.

Cod roșu pe mai multe râuri mici

Cea mai gravă situație este înregistrată pe mai multe râuri mici, unde a fost emis Cod roșu.

Pe râurile Draghiște, Cubolta, Ciulucul Mic și Botna, scurgerea apei este de 10% sau mai puțin din valorile medii lunare multianuale.

Cod roșu a fost instituit și pe râul Ichel, unde scurgerea este de aproximativ 15% din valorile medii lunare multianuale.

În același timp, pe râul Vilia este valabil Cod portocaliu, cu o scurgere de aproximativ 20%, iar pe râurile Răut, Bâc, Lunga și Căinar a fost emis Cod galben, scurgerea fiind estimată la circa 30–40% din valorile normale pentru această perioadă.

Autoritățile recomandă agenților economici și populației să utilizeze rațional resursele de apă, în contextul debitelor reduse.

Avertizarea este valabilă în perioada 26 septembrie – 2 octombrie, iar în funcție de evoluția situației hidrometeorologice, aceasta și harta aferentă pot fi actualizate.