Cod galben și portocaliu de caniculă intră în vigoare începând de astăzi în țara noastră. Astfel, vom avea temperaturi de până la 38 de grade. Totodată, urmează și un cod roșu de caniculă care va începe marți cu temperaturi de până la 41 de grade. Centrul de Management al crizelor s-a întrunit ieri, într-o ședință și a stabilit măsurile luate pentru populație în contextul valului de caniculă.

Potrivit meteorologilor, codul galben este valabil în nordul și centrul țării cu temperaturi între +33..+35 de grade, iar cel portocaliu în sudul țării care arată valoride +36..+38 grade. Avertizarea va fi valabilă până mâine, 29 iunie.

Sudul Republicii Moldova - sub cod roșu de caniculă

Totodată, începând cu 30 iunie, sudul Republicii Moldova va intra sub cod roșu de caniculă. Astfel, se vor înregistra temperaturi de până la 41 grade.

Meteorologii spun că valul de căldură este provocat de un anticiclon care aduce spre țara noastră mase de aer foarte fierbinte din vestul Europei. Însă la începutul lunii iulie, temperaturile vor coborî ușor.

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Recomandările specialiștilor

În zilele caniculare specialiștii recomandă evitarea expunerii la soare în intervalul orelor de vârf, hidratarea corespunzătoare și limitarea efortului fizic în aer liber. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor care suferă de boli cronice.

-Evitați expunerea la soare între orele 11:00 și 18:00.

-Consumați suficiente lichide și hidratați-vă pe parcursul zilei.

-Limitați efortul fizic în aer liber.

-Protejați copiii, vârstnicii și bolnavii cronici.

Avertizările IGSU în timpul scăldatului

În contextul temperaturilor ridicate, mulți dintre cetățeni aleg să-și petreacă timpul liber la scăldat. Astfel, salvatorii avertizează populația despre riscurile de înec. Pentru a preveni tragediile, scăldatul după consumul băuturilor alcoolice este extrem de periculos, expunerea la soare în orele de vârf, dar și săriturile în apă în locuri necunoscute. O atenție deosebită se atrage asupra copiilor. Aceștia trebuie permanent supravegheați.

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