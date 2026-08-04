Autoritățile iau măsuri înainte ca valul de căldură extremă să cuprindă Republica Moldova. Începând cu 5 august, odată cu intrarea în vigoare a Codului portocaliu de caniculă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va instala corturi de sprijin în Chișinău și în alte localități din țară, unde oamenii se vor putea adăposti de temperaturile sufocante și vor primi apă potabilă.

Scopul acestor puncte este de a proteja populația în perioada temperaturilor extreme și de a reduce riscurile pe care canicula le poate avea asupra sănătății.

Apă potabilă, umbră și recomandări pentru zilele toride

În corturile de sprijin, cetățenii vor avea la dispoziție apă potabilă, spații umbrite unde se pot răcori și, dacă va fi necesar, vor primi recomandări din partea salvatorilor privind comportamentul adecvat în timpul caniculei.

Autoritățile precizează că amplasarea exactă a corturilor și programul lor de funcționare vor fi anunțate prin canalele oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne și ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Recomandările autorităților

În contextul temperaturilor extreme, MAI îndeamnă cetățenii să evite deplasările și expunerea prelungită la soare, în special în intervalul orelor de vârf, să consume suficiente lichide și să poarte haine lejere, deschise la culoare.

Totodată, oamenii sunt îndemnați să acorde o atenție sporită persoanelor vulnerabile – copiilor, vârstnicilor și celor care suferă de afecțiuni cronice –, acestea fiind cele mai expuse riscurilor provocate de caniculă.

Cod PORTOCALIU de caniculă

Ne așteaptă zile de foc. Meteorologii au emis astăzi cod portocaliu de caniculă în centrul și sudul țării, în timp ce în nord este prelungit codul galben de caniculă. Avertizarea este valabilă până mâine.

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