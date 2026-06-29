Am avut astăzi o zi de foc, iar mâine va fi și mai cald. Centrul și sudul țării va fi sub cod roșu de caniculă, iar temperaturile vor trece de 41 de grade la umbră. În capitală oamenii încearcă să facă față căldurii cum pot, căutând răcoare la fântânile din parcuri sau în centrele comerciale, unde aerul condiționat oferă un refugiu temporar. În același timp, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat corturi anticaniculă, unde oamenii pot primi apă și asistență de bază.

Chișinăueinii se descurcă cum pot în contextul codului portocaliu de caniculă care s-a instalat în capitală. O soluție pentru ca locuitorii capitalei să se răcorească sunt corturile anticaniculă instalate de IGSU.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „Mă aflu pe strada Mircea cel Bătrân, unde este instalat unul dintre cele 5 corturi anticaniculă din capitală. Aici fiecare doritor poate veni pentru a bea apă, iar în caz de necesitate, un reprezentant al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, poate apela la urgență.”

Capitolina RĂILEAN, OFIȚER AL SECȚIEI PREVENȚIE, DETAȘAMENTUL SALVATORI ȘI POMPIERI CIOCANA: „Noi ca salvatori și pompieri, bineînțeles întrebăm care este situația. Cetățeanul poate avea nevoie pur și simplu de umbră, de odihnă, de apă. Dacă sunt alte măsuri care nu țin de domeniul nostru, bineînțeles, solicităm ajutorul ambulanței.”

Potrivit IGSU, peste 1500 de persoane au solicitat asistență în corturile anticaniculă, în primele 24 de ore de după instalarea acestora. Cele mai multe persoane au fost în municipiul Chișinău, mai exact 1.120. Iar dacă pentru unii a fost suficient un pahar cu apă, alții au căutat răcoare la havuzuri.

O altă modalitate de a scăpa de temperaturile ridicate de afară este intrarea, chiar și doar pentru câteva minute, într-un centru comercial, unde funcționează aparatele de aer condiționat.

„E foarte bine când intri, chiar e plăcut când intri într-o încăpere și e răcoare. Vrei și mai mult să stai să te răcorești, dar și să alegi ceva.”

„Foarte bine că sunt aparate de aer condiționat. Asta salvează. Mergi puțin și începi să te simți mai bine.”

Totodată, în mai multe zone însorite au fost instalate aparate care pulverizează apă.

Deși specialiștii recomandă evitarea ieșirilor din casă în orele de vârf, pentru a reduce riscurile pe care canicula le poate avea asupra sănătății, unii chișinăuieni spun că treburile urgente îi obligă să dea piept cu arșița.

„Eu ies pentru sunt programată pentru astăzi la policlinică. Dar așa, eu n-aș ieșit deloc din casă.”

„-Dacă este ceva de urgență, nu poți să stai acasă închis. Oricum sunt lucru, servicii, cumpărături și așa mai departe.

-Nu puteți evita?

-Nu.”

„Avem nevoie,de aceea mergem. Ne ducem la magazin, după acasă și nu mai ieșim până deseară.”

Mâine va intra în vigoare un cod Roșu de caniculă, valabil până pe 1 iulie.

„Sudul Republicii Moldova intră sub cod Roșu de caniculă. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, prognozează pentru următoarele două zile temperaturi maxime de până la 41 de grade Celsius.”

De mâine, în capitală, pe lângă cele cinci corturi anticaniculă instalate de IGSU, vor fi amenajate și corturi de către Primăria municipiului Chișinău.