Au aruncat colacul de salvare și au înotat contra cronometru. Peste 100 de salvatori și salvamari din toată țara și-au pus la încercare viteza, precizia și spiritul de echipă, în cadrul unei întreceri de zile mari. Competiția se desfășoară timp de trei zile și îi provoacă pe salvatori să facă față unor scenarii complexe de intervenție și salvare.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „Prima probă este cea de aruncare a colacului de salvare. Pentru un rezultat cât mai bun nu este suficient doar să se arunce colacul cât mai departe, dar și cât mai precis, așa încât acesta să cadă în spațiul separat de două funii.”

Sergiu Pascaru a intrat printre primii în competiție. Și-a testat abilitatea de aruncare a colacului de salvare. Acesta spune că participă la competiție de 16 ani.

Sergiu PASCARU, ȘEF SERVICIUL SCAFANDRI, IGSU: „Rezultatele mele, eu cred că pe parcursul anilor au fost foarte bune. De 9 ori am fost campion la probele individuale și tot de vreo 9 ori am luat și pe echipă locul 1.”

Crede că s-a descurcat bine și Mihail Volciuc.

Mihail VOLCIUC, SCAFANDRU: „-Am nimerit, nu am avut 0 puncte, deja este foarte bine.

-Vă așteptați să câștigați?

-Fiecare așteaptă un rezultat foarte bun. Sperăm până la urmă să fie rezultate bune.”

Alții au dat de greu.

Dumitru ZESTREA, SCAFANDRU: „Puțin dificilă, spre exemplu pentru mine, care sunt scafandru, eu rar când particip la momentele acestea de salvare. Eu mă duc când persoana din păcate deja s-a înecat și mă duc să îl scot la suprafață.”

Participanții au avut parte de susținători. Micuțul Marc nu a mers la grădiniță, doar pentru a fi alături de tatăl său.

Marc POSTICA, FIU: „S-a descurcat cel mai bine și îl iubesc tare, cât sufletul pământului.”

A urmat apoi proba la înot, pe o distanță de 100 de metri. A câștigat cel care a ajuns primul la linia de sosire.

Liliana PUȘCAȘU, PURTĂTOR DE CUVÂNT IGSU: „În anul 2026, 129 de persoane au fost salvate din stihia apelor, iar în ultimii 5 ani, datorită pregătirii pe care o au salvatorii și salvamarii, peste 1000 de persoane au putut spune că au o nouă șansă la viață.”

Competiția se află la cea de-a 60-a ediție și se desfășoară pe parcursul a trei zile.