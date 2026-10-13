Șase persoane, cu vârste între 18 și 45 de ani, au fost trimise în judecată, fiind acuzate că făceau parte dintr-un grup criminal specializat în atacuri asupra comercianților de fructe și legume angro. Într-unul dintre cazuri, victima ar fi fost ademenită într-o pădure, bătută, legată și amenințată cu moartea, iar atacatorii i-ar fi cerut să transfere 900.000 de lei.

Potrivit Procuraturii Generale, grupul ar fi identificat comercianții despre care știa că dețin sume mari de bani. Un presupus organizator, aflat încă în curs de identificare, ar fi stabilit întâlnirile sub pretextul unor tranzacții comerciale, ar fi atras victimele în afara localităților și le-ar fi dat celorlalți indicații despre cum să comită atacurile și să evite identificarea.

Unul dintre atacuri ar fi avut loc pe 3 iulie 2026, în apropierea satului Cheltuitori, din Chișinău. Victima ar fi fost atrasă la o întâlnire sub pretextul unei tranzacții cu vișine, după ce i s-a spus că două camioane cu marfă sunt disponibile pentru vânzare.

Un bărbat, bătut și jefuit de mii de lei

Bărbatul ar fi fost dus într-o zonă împădurită, unde cinci dintre învinuiți, care purtau măști și mănuși, l-ar fi doborât la pământ și l-ar fi lovit cu pumnii și picioarele. Ulterior, aceștia ar fi încercat să-l sugrume și i-ar fi legat mâinile și picioarele cu un cablu, pentru a-l împiedica să se opună.

Atacatorii i-ar fi cerut să transfere 900.000 de lei, în două tranșe de câte 450.000 de lei, și l-ar fi amenințat cu moartea. După ce bărbatul ar fi spus că nu dispune de suma solicitată, aceștia i-ar fi luat din automobil aproximativ 700 de euro, 800 de zloți polonezi, 2.000 de lei, 50 de lei românești, 700 de hrivne ucrainene și alte bunuri.

Potrivit procurorilor, grupul ar fi planificat un alt atac în luna iulie, în localitatea Mereni, raionul Anenii Noi, însă victima vizată nu s-a prezentat la locul stabilit. Pe 6 iulie, polițiștii ar fi dejucat un nou atac, reținându-i pe cei șase în timp ce așteptau indicațiile presupusului organizator pentru a ataca o altă persoană. Unul dintre învinuiți ar fi avut rolul de complice, asigurând plecarea celorlalți de la locul atacului cu automobilul.

Cu ce pedeapsă s-ar putea alege

Toți cei șase învinuiți se află în arest preventiv. Dacă vor fi găsiți vinovați de tâlhărie săvârșită de un grup criminal organizat, aceștia ar putea sta până la 12 ani după gratii.