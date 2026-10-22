Compania A7, creată de fugarul Ilan Șor cu sprijinul băncii ruse Promsviazbank, ar fi procesat cel puțin 283 de tone de ruble în numerar, în valoare de peste 14 miliarde de dolari, în perioada noiembrie 2024 – iulie 2025. O mare parte din bani ar fi provenit de pe piețele angro din Moscova și ar fi fost transferată către companii din China prin intermediul unor firme înregistrate în străinătate. Informațiile se regăsesc într-o investigație a Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ).

Potrivit investigației, una dintre principalele surse de numerar pentru A7 era piața Sadovod, situată în sud-estul Moscovei. Cel puțin opt echipe de intermediari ar fi colectat banii de la comercianți, i-ar fi pus în pungi numerotate și i-ar fi transportat la un centru de procesare al companiei, unde numerarul era numărat și înregistrat.

Ulterior, banii ajungeau la Promsviazbank (PSB), o bancă de stat rusă specializată în deservirea sectorului apărării și coproprietară a A7. Instituția credita conturile companiei, care dispunea apoi efectuarea plăților către beneficiari din străinătate prin intermediul unor firme-paravan înregistrate în afara Rusiei.

Transferuri de miliarde, fără o proveniență rusească vizibilă

Documentele interne analizate de jurnaliști arată că proveniența rusească a numerarului nu era vizibilă în transferurile bancare internaționale și în documentele aferente. O parte dintre plăți ar fi tranzitat Kârgâzstanul înainte de a ajunge la exportatori chinezi, inclusiv prin conturi deschise la unele dintre cele mai mari bănci din China.

Volumul tranzacțiilor ar fi crescut rapid. În noiembrie și decembrie 2024, A7 ar fi încasat aproximativ 126 de miliarde de ruble, echivalentul a 1,2 miliarde de dolari, în doar șase săptămâni.

În iunie 2025, suma încasată într-o singură lună ar fi ajuns la 250 de miliarde de ruble, echivalentul a 3,1 miliarde de dolari. La apogeu, compania ar fi procesat cel puțin 58 de tone de numerar lunar, potrivit documentelor consultate de ICIJ.

Experții avertizează asupra riscului de spălare a banilor

Experții citați în investigație avertizează că un asemenea sistem poate facilita ocolirea sancțiunilor occidentale și spălarea banilor, deoarece băncile din afara Rusiei nu pot identifica întotdeauna proveniența fondurilor.

George Voloshin, expert în combaterea infracțiunilor financiare, a declarat că utilizarea unor volume atât de mari de numerar ar putea permite legitimarea unor venituri provenite din activități ilegale.

A7, sancționată de Statele Unite

La 1 octombrie, Trezoreria SUA a impus sancțiuni companiei A7, pe care a calificat-o drept o organizație criminală transnațională importantă. Autoritățile americane au acuzat compania că utilizează metode de spălare a banilor pentru a transfera sume mari, încălcând sancțiunile și alte legi.

A7 a respins acuzațiile și a afirmat public că dispune de un sistem de verificare a clienților și de prevenire a riscurilor. Compania nu a răspuns însă solicitării de comentarii transmise de ICIJ.

Investigația nu acuză piața Sadovod de implicare în activități ilegale.

Șor, condamnat în Republica Moldova și sancționat în Occident

Ilan Șor se află la Moscova și este sancționat de Statele Unite, Marea Britanie și Uniunea Europeană. În Republica Moldova, acesta a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul fraudei bancare.

În iulie 2025, Uniunea Europeană a inclus compania A7 pe lista sancțiunilor, invocând rolul atribuit acesteia în finanțarea acțiunilor de influențare a alegerilor prezidențiale și a referendumului constituțional din Republica Moldova, desfășurate în 2024.

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