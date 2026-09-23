Compensația minimă pentru căldură ar putea rămâne 500 de lei și în sezonul rece 2026-2027. Despre acest lucru a anunțat ieri, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în plenul Parlamentului. Autoritățile analizează și modificarea criteriilor de eligibilitate, astfel încât sprijinul să ajungă la familiile care vor resimți cel mai mult creșterea prețurilor la energie.

Potrivit Nataliei Plugaru, criteriile de acordare a compensațiilor ar putea fi mai restrictive în acest an. Totuși, numărul gospodăriilor beneficiare ar urma să fie cel puțin la nivelul celui de anul trecut.

Natalia PLUGARU, MINISTRUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE: „Chiar dacă criteriile vor fi mai restrictive, numărul gospodăriilor care vor fi acoperite cu compensații cel puțin vor fi la nivelul anului trecut sau, așa cum a spus domnul premier, analizăm și posibilitatea extinderii numărului de beneficiari”.

Autoritățile analizează și cuantumul maxim al compensației. În ceea ce privește suma minimă, Natalia Plugaru a precizat că aceasta cel mai probabil va rămâne la 500 de lei.

Natalia PLUGARU, MINISTRUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE:„Ne uităm și la compensația maximă și minimă. Deci compensația minimă cel mai probabil va rămâne la 500 de lei, cea maximă iarăși analizăm diferite opțiuni”.

Bilanțul sezonului rece 2025–2026

Potrivit Ministerului Muncii și Protecţiei Sociale, în sezonul rece 2025–2026, compensațiile pentru încălzire au fost cuprinse între 500 și 1.000 de lei. Peste 620.000 de gospodării au beneficiat de sprijin, iar valoarea medie a compensației a fost de 750 de lei. În total, Guvernul a alocat 2,34 miliarde de lei pentru program.