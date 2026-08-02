Moldovenii ar putea primi din nou compensațiile pentru încălzire direct în factură în sezonul rece 2026–2027, în locul plăților în bani aplicate în ultimul an. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului, Igor Grosu, care susține că mecanismul utilizat în primii ani ai programului s-a dovedit mai eficient.

Într-un interviu acordat agenției Moldpres, Igor Grosu a declarat că autoritățile intenționează să reintroducă sistemul prin care compensațiile sunt reflectate direct în facturile pentru energie termică sau gaze naturale.

„Probabil anul acesta o să revenim la modalitatea de a compensa direct în factură. Cred că prima experiență, atunci când am compensat în factură, a fost mai bună decât cea aplicată anul acesta”, a declarat șeful Legislativului.

Sprijinul pentru sezonul rece va continua

Potrivit lui Igor Grosu, Guvernul va continua programul de sprijin destinat gospodăriilor vulnerabile și în iarna următoare. Compensațiile vor acoperi lunile noiembrie și decembrie 2026, precum și ianuarie, februarie și martie 2027.

Oficialul a dat asigurări că statul va continua să susțină populația în contextul cheltuielilor ridicate pentru încălzire din sezonul rece.

Noile reguli urmează să fie prezentate de Ministerul Muncii

În perioada următoare, Ministerul Muncii și Protecției Sociale va prezenta propunerile privind noul mecanism de acordare a compensațiilor.

Autoritățile vor analiza mai multe aspecte, inclusiv valoarea ajutorului oferit, pragurile de consum și criteriile de eligibilitate, înainte ca noul regulament să fie aprobat de Guvern.

Decizia finală privind forma în care vor fi acordate compensațiile și condițiile de acces la program urmează să fie anunțată înainte de începerea sezonului rece.