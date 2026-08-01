Trei persoane au fost la un pas să fie lovite pe o trecere de pietoni de pe bulevardul Alba Iulia din Chișinău, după ce un șofer nu a acordat prioritate și a trecut în viteză printre mașinile oprite pentru a le permite traversarea oamenilor. Momentul a fost surprins de o cameră de bord.

Tatiana Demian
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Din imaginile apărute în spațiul online se observă că mai multe automobile opriseră regulamentar în fața trecerii de pietoni, pentru a le permite celor trei persoane să traverseze strada.

În timp ce pietonii se aflau deja pe zebră, un automobil a apărut cu viteză și a continuat deplasarea fără să reducă viteza și fără să oprească. Observând pericolul, pietonii s-au oprit instinctiv chiar în mijlocul trecerii, evitând în ultimul moment impactul.

Șoferul și-a continuat însă drumul cu aceeași viteză, fără a opri.

Imaginile au fost surprinse pe bulevardul Alba Iulia din capitală și au stârnit numeroase reacții în mediul online, internauții condamnând comportamentul conducătorului auto.

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