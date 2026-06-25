În contextul investigațiilor apărute în spațiul public privind activitatea întreprinderii MoldATSA și modul în care au fost realizate unele numiri în funcții de conducere, Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că instituțiile statului au admis mai multe deficiențe în procesul de verificare și supraveghere. Șefa statului a confirmat că la întreprindere ar fi fost organizat un concurs la care au participat mai mulți candidați, însă a subliniat că mecanismele de control nu au funcționat corespunzător, iar anumite suspiciuni nu au fost investigate până la capăt sau au fost tratate insuficient de instituțiile responsabile. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „În Profunzime”.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA:„Din câte cunosc, au existat mai mulți candidați care au participat. A fost organizat un concurs, candidatul și-a prezentat viziunea și a fost selectat în urma procedurii”, a declarat șefa statului, precizând că nu deține toate detaliile și că acestea trebuie clarificate de Agenția Proprietății Publice.

Ea a subliniat că, deși procedura formală a existat, lipsa unor verificări riguroase a permis apariția unor probleme ulterioare.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Este clar că verificările trebuiau să fie mai riguroase în momentul angajării. Chiar dacă procedura a fost urmată, asta nu înseamnă că mecanismele de control au funcționat corect.”

SIS a transmis sesizări, dar concluziile au fost limitate

Maia Sandu a confirmat că Serviciul de Informații și Securitate a transmis la un moment dat semnale privind posibile nereguli, însă acestea nu au fost urmate de concluzii solide sau acțiuni decisive.

„Este adevărat că au existat sesizări și s-a discutat în echipă despre verificarea acestor suspiciuni. Verificările au fost efectuate, însă concluziile au fost nesemnificative”, a spus președintele.

Ea a explicat că instituțiile statului sunt frecvent sesizate, dar multe dintre aceste semnalări nu se confirmă.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „În majoritatea cazurilor este vorba despre conflicte interpersonale sau încercări de discreditare a unor persoane. Dar asta nu înseamnă că, în cazurile reale, verificările nu trebuie duse până la capăt.”

Șefa statului a insistat că, în acest caz, lanțul instituțional de control nu a funcționat corespunzător.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „În mod evident, controlul nu a fost dus până la capăt. Asta este problema principală.”

Critici la adresa modului de supraveghere: „Consiliile nu și-au exercitat rolul”

Președintele a atras atenția asupra rolului consiliilor de administrație din întreprinderile de stat, pe care le consideră insuficient implicate în supravegherea activității.

„Consiliul de administrație se întrunește de câteva ori pe an sau o dată pe trimestru. În aceste condiții, este foarte greu să ai un control real și continuu asupra activității unei întreprinderi”, a declarat Maia Sandu.

Ea a adăugat că în cazul MoldATSA au existat mai multe niveluri de eșec instituțional.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „A fost un eșec de control la mai multe niveluri. De la verificarea inițială până la supravegherea activității curente.”

Radu Marian și procesul de selecție: „nu a existat intenția de a impune pe cineva”

În cadrul declarațiilor, Maia Sandu a fost întrebată și despre implicarea unor actori politici în procesul de selecție. Ea a respins ideea că ar fi existat o influență politică directă în numirea conducerii.

„Nu a existat intenția cuiva de a-l impune în funcție. Persoana a venit cu un CV, s-a prezentat la interviu și a fost selectată în cadrul procedurii”, a spus șefa statului.

Ea a subliniat că, în absența unor informații complete la acel moment, candidatura părea una viabilă.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „A fost o situație în care, la prima vedere, lucrurile păreau în regulă. Dacă s-ar fi știut toate detaliile, evident că lucrurile ar fi fost evaluate diferit.”

Controale extinse în instituții de stat: 21 de verificări din 78 de entități

În urma scandalului de la MoldATSA, autoritățile au inițiat o amplă analiză la nivelul întreprinderilor de stat. Potrivit datelor prezentate, din 78 de instituții verificate preliminar, în 21 au fost deja declanșate controale suplimentare privind procedurile de angajare, salariile și mecanismele interne de control.

„Este important să fie clarificat tot lanțul de decizii: cine a propus funcțiile, cum au fost aprobate și de ce au fost acordate anumite venituri”, a declarat Maia Sandu.

Șefa statului a subliniat că acolo unde vor fi identificate plăți nejustificate, acestea trebuie analizate și recuperate.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Acolo unde există sume acordate fără justificare clară, ele trebuie investigate și recuperate prin mecanisme legale.”

Totodată, ea a precizat că procesul de verificare este unul amplu și coordonat la nivel guvernamental, cu implicarea mai multor instituții responsabile de transparență și control financiar.

Situația de la Moldatsa a ieșit la iveală luni, după ce o investigație publicată de Ziarul de Gardă a arătat că șeful întreprinderii ar fi obținut funcția pe baza unor informații false incluse în CV. Vangheli ar fi indicat că deține o licență de pilot obținută în Canada și că ar fi lucrat doi ani la Air Canada, însă compania a declarat că nu are înregistrări care să confirme acest lucru. Vangheli a negat informațiile din investigație, dar nu a prezentat nicio dovadă în susținerea poziției sale. Acesta a fost demis din funcție.

Ulterior, o altă investigație publicată de Rise Moldova a dezvăluit faptul ca purtătoarea de cuvânt a întreprinderii de stat Moldatsa, Anastasia Taburceanu ar fi anul acesta lunar un salariu, cu adaosuri, de 120 de mii de lei lunar. Ieri Taburceanu a anunțată ca pleacă din funcție și a declarat că va restitui sporurile și adaosurile salariale încasate pe durata activității sale în cadrul instituției.