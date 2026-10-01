Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu o reacție după ce o dronă a intrat ilegal noaptea trecută în spațiul aerian al Republicii Moldova și ulterior a explodat la Orhei. Șeful Legislativului a declarat că Republica Moldova a condamnat și va continua să condamne de fiecare dată survolarea ilegală a spațiului nostru aerian.

„Serviciile au intervenit prompt, circulația a fost restricționată pe durata cercetării la fața locului, și, cel mai important, nimeni nu a avut de suferit. Condamnăm categoric și vom continua să condamnăm de fiecare dată survolarea ilegală a spațiului nostru aerian. Nu putem și nu trebuie să normalizăm asemenea incidente, mai ales atunci când ele se produc tot mai aproape de localitățile noastre și de oameni”, a scris Igor Grosu.

Explozie la Orhei

O explozie a avut loc noaptea trecută în apropierea localității Brănești, raionul Orhei. Momentul în care s-a produs deflagrația a fost surprins de camerele de supraveghere. Poliția a fost alertată după ce în zonă s-a auzit un zgomot puternic. Imediat au fost mobilizate serviciile specializate. Potrivit informațiilor preliminare, obiectul a fost identificat în apropierea unui drum.

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Crater de 50 de centimetri și fragmente împrăștiate pe 120 de metri

Potrivit poliției, deflagrația s-a produs într-o zonă împădurită aflată la aproximativ 10 metri de drum. În locul exploziei a fost identificat un crater cu un diametru de circa 50 de centimetri și o adâncime de aproximativ 30 de centimetri.

Pe o rază de 30 de metri au fost observate mai multe urme ale exploziei. Copacii au fost deteriorați de suflul deflagrației, fiind identificate și urme ale efectului termic.

La aproximativ 15 metri de locul principal al exploziei, pe marginea drumului, polițiștii au mai găsit două cratere, cu diametrul de aproximativ 50 și 30 de centimetri.

Cele mai multe fragmente ale dronei au fost găsite pe o rază de aproximativ 120 de metri. Printre acestea se numără componente ale aripilor din spate, pe care era aplicat marcajul „Geran”, blocuri electronice și elemente ale sistemului de propulsie, inclusiv un motor turboreactiv care prezintă urme ale efectului termic.

Toate componentele găsite au fost ridicate și transmise pentru expertiză.

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