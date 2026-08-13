Autoritatea Națională de Integritate a inițiat un control al averii și intereselor personale ale consilierului municipal din partea MAN, Ion Onța. Decizia vine după ce acesta a fost reținut, la 14 iulie, fiind suspectat că ar fi înșelat doi investitori cu suma de 155 de mii de euro.

Potrivit ANI, controlul a fost inițiat în urma unei sesizări depuse la 16 iulie, în care se invocă o posibilă încălcare a regimului juridic al declarării averii și intereselor personale de către consilierul municipal MAN, Ion Onța.

Sesizarea vizează mai multe achiziții de bunuri mobile și imobile efectuate în perioada 2023–2025, autorul acesteia punând la îndoială proveniența banilor utilizați pentru cumpărarea lor.

În urma verificărilor preliminare, ANI a dispus inițierea unui control. Inspectorii de integritate vor analiza proveniența mijloacelor financiare folosite pentru achiziționarea bunurilor, dar și dacă averea și interesele personale declarate corespund prevederilor legale.

Potrivit instituției, scopul controlului este de a verifica toate modificările patrimoniale și interesele personale declarate de Ion Onța pe durata exercitării funcției, pentru a stabili dacă acestea respectă principiile de integritate, transparență și regimul legal al declarării averii.

Suspectat că ar fi înșelat doi investitori

Onța a fost reținut pe 14 iulie, fiind suspectat că ar fi înșelat doi investitori cu 155 de mii de euro. Anchetatorii spun că acesta le-ar fi promis victimelor un profit anual de 20 la sută din investiții fictive în proiecte imobiliare din Chișinău și le-ar fi convins să-i transfere banii în mai multe tranșe. Pentru a le câștiga încrederea, Onța le-ar fi restituit periodic câte 10 la sută din sumele investite. Dacă va fi găsit vinovat, riscă până la 15 ani de închisoare.

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Plasat în arest la domiciliu

Ion Onța, suspectat de escrocherie, a fost plasat pe 16 iulie în arest la domiciliu pe un termen de 30 de zile. Decizia a fost luată astăzi de magistrații de la judecătoria Chișinău, sediul Ciocana la solicitarea procurorilor.

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