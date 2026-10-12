Consiliul Electoral Central al Găgăuziei i-a înregistrat pe Koksal Ivanna, Anastasov Serghei și Garizan Oleg în calitate de candidați la funcția de Guvernator (Bașcan) al UTA Găgăuzia. Astfel, autoritatea electorală a încheiat procesul de înregistrare a candidaților pentru această funcție, iar în cursa electorală sunt înscrise, în total, opt persoane.

Potrivit Consiliului Electoral Central al autonomiei găgăuze, până pe 14 octombrie urmează să fie aprobate modelul și textul buletinului de vot, ordinea în care vor fi înscriși concurenții electorali și, după caz, simbolurile candidaților independenți.

Alegerile pentru funcția de bașcan al UTA Găgăuzia și pentru Adunarea Populară a autonomiei sunt programate pentru 15 noiembrie 2026.

Citeste si : Alegeri în UTA Găgăuzia: 83 de candidați, înregistrați la funcția de deputat în Adunarea Populară. Câte dosare se află în proces de examinare