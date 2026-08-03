Locuitorii municipiului Chișinău ar putea plăti mai mult pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va examina marți, proiectul de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile prestate de S.A. „Apă-Canal Chișinău”.

Potrivit ANRE, tariful pentru furnizarea apei potabile ar putea crește pentru consumatorii casnici de la 12,99 lei la 14,03 lei pentru un metru cub.

Totodată, serviciul de canalizare ar putea fi majorat de la 5,63 lei pentru un metru cub la 6,63 lei pentru un metru cub.

Proiectul urmează să fie examinat în cadrul ședinței publice din 4 august la ora 10:00.

Tarife ajustate în localități din Republica Moldova

Recent, ANRE a revizuit tarifele pentru mai mulți operatori de apă și canalizare din țară, după ce a exclus din calcule cheltuielile considerate nejustificate.

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