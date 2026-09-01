Spălătoriile auto din țară au fost verificate de inspectorii de mediu, iar aproape 200 dintre ele au fost sancționate. În perioada martie–iulie 2026, au fost efectuate 477 de controale, iar amenzile aplicate au depășit un milion de lei. Inspectorii au verificat, printre altele, modul în care sunt evacuate și tratate apele uzate, pentru a preveni poluarea râurilor și a solului. Despre rezultatele controalelor a scris ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, într-o postare pe rețelele sociale.

Autoritățile atrag atenția în special asupra modului în care sunt gestionate apele uzate rezultate în urma activității spălătoriilor auto. Acestea pot conține detergenți și diverse substanțe chimice care, dacă nu sunt colectate și tratate corespunzător, pot ajunge în râuri sau în sol și pot provoca poluare.

Hajder: „Nu este normal"

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, spune că autoritățile susțin activitatea economică, însă aceasta trebuie desfășurată în condiții de responsabilitate și cu respectarea legislației de mediu.

„Nu este normal ca apa cu detergenți și diferite substanțe chimice să ajungă în râuri. Apa uzată trebuie tratată corespunzător”, a transmis ministrul.

Ministerul Mediului precizează că verificările au drept scop prevenirea poluării și protejarea apelor, solului și sănătății oamenilor. Autoritățile susțin că activitatea economică poate continua, dar fără a pune în pericol mediul înconjurător.

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