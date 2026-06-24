Lucrările de construcții vor fi supuse unui control mai strict, prin introducerea înregistrării electronice a avizelor și expertizelor, raportărilor periodice din șantiere. De asemenea, se introduc reguli noi de atestare și sancționare a specialiștilor din domeniu. Modificările au fost aprobate astăzi, în ședința Guvernului.

Potrivit Guvernului Republicii Moldova, una dintre principalele schimbări este introducerea înregistrării electronice a avizelor de verificare a documentației de proiect și a rapoartelor de expertiză tehnică.

Diriginții de șantier și responsabilii tehnici vor avea obligația de a raporta trimestrial modul în care sunt supravegheate lucrările aflate în execuție.

Atestarea specialiștilor din domeniu

Schimbările vizează și modul de atestare a specialiștilor din construcții, inclusiv recunoașterea experienței profesionale acumulate în Uniunea Europeană.

De asemenea, sunt introduse reguli privind sancționarea specialiștilor care încalcă legislația, pentru a facilita identificarea și pedepsirea abaterilor.

Noile măsuri se aplică tuturor etapelor importante din construcții, de la proiectare și verificarea documentației, până la execuția lucrărilor pe șantier.

Incidentele de muncă pe șantiere

Incidentele de muncă pe șantierele de construcții rămân o problemă frecventă în condițiile în care activitatea implică lucrări la înălțime, utilizarea utilajelor grele și respectarea strictă a normelor de securitate.

Un caz recent a fost înregistrat la Chișinău, pe strada Columna, unde un perete exterior din piatră naturală s-a prăbușit parțial în timpul lucrărilor de reconstrucție a unei clădiri.

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