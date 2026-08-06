Asociația Băncilor din Moldova, în parteneriat cu cel mai mare distribuitor de energie din țară, intenționează să pregătească copiii din Republica Moldova pentru a-și dezvolta competențele de alfabetizare digitală și pentru a recunoaște și preveni escrocheriile online. În acest sens, astăzi a fost semnat un memorandum între cele două instituții.

Copiii și tinerii din Republica Moldova vor învăța cum să se protejeze de fraudele și pericolele din mediul online. În acest scop, Fundația de Caritate a celui mai mare distribuitor de energie din țară și Asociația Băncilor din Moldova au semnat astăzi un acord de colaborare pentru promovarea educației digitale și a siguranței în mediul virtual.

Inițiativa prevede elaborarea unor teste interactive și organizarea de sesiuni educaționale, menite să îi ajute pe copii și tineri să-și dezvolte competențele digitale și să se protejeze de riscurile din mediul online.

Jiří KOTTAS, CEO COMPANIA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI: „Așa că am dori să pregătim o serie de prelegeri și poate câteva teste online care îi vor ajuta pe copii să recunoască situațiile periculoase și să le evite.”

„Copiii sunt viitorul acestei țări. Așa că cred că cel mai bun ajutor pentru copii este să le oferim un asemenea sprijin încât într-o zi să nu mai aibă nevoie de ajutorul nostru, să fie pregătiți pentru situații complicate.”

Președintele Asociației Băncilor din Moldova afirmă că proiectul va pune un accent deosebit și pe copiii din familii social vulnerabile.

Dorel NOROC, PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI BĂNCILOR DIN MOLDOVA: „Noi astăzi semnăm memorandumul și urmează într-o perioadă scurtă de timp să dezvoltăm un plan de acțiuni. Cum urmează să implementăm acest memorandum, să identificăm formatorii, inclusiv din cadrul băncilor, să identificăm grupurile de interese, în special ne referim la tineri și copii. Ne vom duce probabil și la categoriile de persoane mai vulnerabile, așa cum sunt și obiectivele fundației.”

În ultimii trei ani, fundația de caritate a celui mai mare distribuitor de energie din țară a sprijinit peste 10.000 de copii din Republica Moldova.