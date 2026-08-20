Un copil de trei ani și zece luni a căzut de la etajul doi al unui bloc locativ din municipiului Bălți. Micuțul a suferit mai multe traumatisme și primește tratament specializat în Departamentul Pediatrie al Spitalului Clinic Bălți.

Andreea GALICI, PURTĂTOAREA DE CUVÎNT A SPITALULUI DIN BĂLȚI: „Copilul de 3 ani și 10 luni a fost transportat cu ambulanța la Spitalul Clinic Bălți, după ce a căzut de la etajul 2 al unui bloc de locuit din municipiu. Pacientul a suportat mai multe traumatisme și a fost internat în stare gravă în departamentul pediatrie pentru tratament specializat”.

Potrivit poliției copilul se afla în cameră, iar tatăl era în bucătărie. Copilul s-ar fi sprijinit de plasa de protecție împotriva insectelor, care a cedat, iar acesta a căzut de la înălțime.