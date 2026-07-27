Copilul de 5 ani, lovit de o mașină aseară la Bălți, a fost internat în secția de terapie intensivă a spitalului municipal. Contactați de PRO TV, responsabilii de la spital ne-au comunicat că băiatul a suferit mai multe traumatisme, însă starea acestuia este stabilă și rămâne sub monitorizare medicală.

Cum s-a produs accidentul

Accidentul a avut loc ieri, pe strada Ștefan cel Mare. Băiatul a fost lovit de o mașină după ce ar fi traversat drumul în afara trecerii pentru pietoni. La volanul mașinii se afla un tânăr de 21 de ani.

Șoferul n-a consumat alcool.

Pe acest caz a fost inițiat un proces penal, iar toate cauzele producerii accidentului urmează a fi stabilite.

Poliția îndeamnă părinții să-și supravegheze permanent copiii și să manifeste responsabilitate, avertizând că orice neglijență poate avea consecințe grave.

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