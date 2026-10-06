Cornel Dudnic intră oficial în cursa pentru funcția de bașcan. După ce a fost înregistrat de autoritatea electorală, fostul deputat în Parlament a organizat o conferință în care și-a anunțat intențiile pentru autonomia găgăuză. În discursul său, Dudnic a criticat actuala clasă politică, situația economică și a promis o nouă abordare în relația cu autoritățile centrale.

Cornel Dudnic revine în politică după o pauză de șapte ani. Candidatul susține că, în această perioadă, a urmărit evoluțiile din autonomia găgăuză, despre care consideră că se confruntă cu probleme grave. A enumerat, printre altele, depopularea, salariile mici, dar și blocajele dintre instituțiile autonomiei și autoritățile centrale de la Chișinău.

Cornel DUDNIC, CANDIDAT LA FUNCȚIA DE BAȘCAN AL UTA GĂGĂUZIA: „Astăzi, Găgăuzia, ca autonomie politică, ca unitate administrativ-teritorială, stă la marginea prăpastiei. Merge pe calea dispariției sale politice, demografice, cultural-lingvistice și economice.”

Candidatul i-a criticat pe cei care au condus sau au influențat administrația autonomiei în ultimii ani, reproșându-le că au făcut promisiuni nerealiste. În opinia sa, Găgăuzia are nevoie de o nouă clasă politică, independentă de influențele externe și de partidele politice.

Cornel DUDNIC, CANDIDAT LA FUNCȚIA DE BAȘCAN AL UTA GĂGĂUZIA: „Timpul acestor oameni s-a încheiat. Consider că a venit timpul altor oameni. Avem nevoie de un Bașcan al Găgăuziei autonom și independent de terțe persoane.”

Dudnic mai consideră că dialogul cu autoritățile centrale este necesar, dar afirmă că statutul special al regiunii trebuie respectat. Totodată, promite să lupte pentru extinderea competențelor autonomiei. Cornel Dudnic a fost deputat în Parlamentul de la Chișinău, timp de patru ani, din partea democraților. Acesta a adunat peste două mii de semnături de susținere. Alegerile pentru funcția de bașcan vor avea loc pe 15 noiembrie.