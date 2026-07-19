Coroanele și ornamentele funerare din plastic ar putea dispărea de pe piața din Republica Moldova. Ministerul Mediului propune interzicerea comercializării acestor produse, prin includerea lor în lista articolelor din plastic de unică folosință a căror plasare pe piață va fi interzisă. Inițiativa face parte dintr-un proiect de modificare a legislației privind gestionarea deșeurilor și are drept scop reducerea cantității de plastic care ajunge în mediul înconjurător.

Potrivit autorilor proiectului, coroanele funerare sunt dificil de reciclat, deoarece sunt fabricate dintr-un amestec de materiale – plastic, textile sintetice, sârmă, burete floral și alte elemente decorative care nu pot fi separate eficient.

Datele prezentate în nota informativă arată că doar în cimitirele din municipiul Chișinău sunt aduse anual peste 25 de mii de coroane și compoziții funerare din plastic. La nivel național, numărul acestora este estimat la aproximativ 300 de mii de unități pe an.

În capitală, aceste produse generează anual peste 62 de tone de deșeuri, care ajung în special în cimitire sau în fluxul general de gunoi menajer.

Mii de tone de plastic greu de reciclat ar putea ajunge în natură

Ministerul Mediului atrage atenția că aceste deșeuri reprezintă o problemă de mediu, deoarece nu pot fi colectate și reciclate separat în mod eficient.

În nota de fundamentare se menționează că gestionarea necorespunzătoare a acestor articole poate duce la depozitarea ilegală a deșeurilor sau chiar la arderea lor neautorizată, ceea ce afectează calitatea aerului, solului și poate pune în pericol sănătatea oamenilor.

Cantitatea de deșeuri depinde de numărul de coroane folosite la fiecare înmormântare

Autorii proiectului au analizat și datele privind mortalitatea din Republica Moldova. În anul 2025 au fost înregistrate aproximativ 32.100 de decese.

Dacă pentru fiecare înmormântare sunt utilizate între trei și opt coroane sau ornamente funerare din plastic, anual ar putea fi folosite între 96 de mii și 257 de mii de astfel de produse.

În funcție de greutatea acestora, cantitatea totală de deșeuri generate poate varia de la aproximativ 40 de tone până la peste 500 de tone pe an.

Noile reguli ar putea schimba tradițiile funerare

Dacă proiectul va fi aprobat, coroanele și ornamentele funerare din plastic vor fi incluse în categoria produselor din plastic de unică folosință interzise spre comercializare în Republica Moldova.

Autoritățile susțin că măsura urmărește promovarea unor alternative mai prietenoase cu mediul și reducerea poluării provocate de deșeurile greu degradabile.