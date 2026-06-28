În contextul valului de caniculă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a instalat corturi în 7 raioane ale Republicii Moldova: Chișinău, Găgăuzia, Cahul, Ialoveni, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești și Cimișlia. Acestea sunt destinate persoanelor care sunt expuse mult timp temperaturilor înalte în perioada caniculară.

salvatori/ Facebook.com

În acest context, salvatorii îndemnă oamenii să viziteze punctele de reabilitare în cazul în care se simt expuși temperaturilor ridicate în timpul deplasărilor, sau simt deshidratare.

La corturi oamenii pot beneficia de apă și se pot ascunde de razele soarelui. Tot aici în situații de risc pentru sănătate pot fi apelate serviciile de urgență pentru suport.

salvatori/ Facebook.com

Specialiștii reiterează că în perioada de vreme caniculară este indicată expunerea cât mai redusă în exterior pentru a evita insolația și șocul termic.

Val de caniculă în Republica Moldova

Codul galben și portocaliu de caniculă au intrat astăzi în vigoare. Astfel, se așteaptă până la 38 de grade.

Totodată, începând cu 30 iunie, sudul Republicii Moldova va intra sub cod roșu de caniculă. Astfel, se vor înregistra temperaturi de până la 41 grade.

Meteorologii spun că valul de căldură este provocat de un anticiclon care aduce spre țara noastră mase de aer foarte fierbinte din vestul Europei. Însă la începutul lunii iulie, temperaturile vor coborî ușor.

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Recomandările specialiștilor

În zilele caniculare specialiștii recomandă evitarea expunerii la soare în intervalul orelor de vârf, hidratarea corespunzătoare și limitarea efortului fizic în aer liber. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor care suferă de boli cronice.

-Evitați expunerea la soare între orele 11:00 și 18:00.

-Consumați suficiente lichide și hidratați-vă pe parcursul zilei.

-Limitați efortul fizic în aer liber.

-Protejați copiii, vârstnicii și bolnavii cronici.

Citeste si : Republica Moldova se pregătește să înfrunte valul de căldură extremă: temperaturile vor ajunge până la 41 de grade. Ce măsuri impun autoritățile - VIDEO