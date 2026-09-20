Cea de-a XXV-a ediție a Festivalului etniilor, cu genericul „Unitate în diversitate”, se desfășoară astăzi, 20 septembrie, în Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău. Evenimentul reunește reprezentanți ai mai multor comunități etnice din Republica Moldova, care își prezintă tradițiile, portul popular și elementele specifice culturii lor. La eveniment a participat și primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, care a venit în parc în cărucior.

Programul festivalului a început la ora 10:00, cu depuneri de flori la monumentul Domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Ulterior, participanții au asistat la parada portului popular și au vizitat Casa Mare, considerată un simbol al culturii tradiționale moldave.

Pe parcursul zilei, reprezentanții comunităților etnice prezintă muzică, dansuri, costume tradiționale, meșteșuguri și bucate specifice culturilor pe care le reprezintă.

În cadrul evenimentului, primarul capitalei a susținut un discurs în fața celor prezenți, adresându-se publicului atât în limba română, cât și în limba rusă.

Festivalul etniilor este organizat anual pentru a promova diversitatea culturală și dialogul dintre comunitățile etnice din Republica Moldova.