Circulația prin punctul de trecere a frontierei Palanca este temporar sistată din cauza unei avarii la rețeaua de comunicații, care a afectat conexiunea la internet și funcționarea sistemelor informaționale utilizate în cadrul controlului la trecerea frontierei. Pe Telegram au fost distribuite imagini cu cozile infernale care s-au format din cauza defecțiunii.

Potrivit Poliției de Frontieră, defecțiunea s-a produs în afara punctului de trecere, iar echipa tehnică a operatorului responsabil întreprinde măsurile necesare pentru remedierea acesteia.

Până la restabilirea conexiunii și reluarea activității Palanca, călătorii sunt îndemnați să opteze pentru punctul de trecere Tudora.

Responsabilii vor reveni cu informații imediat ce activitatea punctului de trecere va fi reluată.

Sursă video: Telegram