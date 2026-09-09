Cozi de mașini s-au format la punctul de trecere a frontierei Palanca, după ce activitatea punctului de trecere Tudora a fost restricționată în urma atacului din noaptea trecută asupra localității Starokazacie din regiunea Odesa. Traficul a fost redirecționat către Palanca, ceea ce a dus la formarea rândurilor.

Contactați de PRO TV, responsabilii de la Poliția de Frontieră ne-au spus că în urma atacului din noaptea trecută asupra localității Starokazacie o parte dintre călători și șoferi au fost redirecționați către punctul de trecere Palanca, ceea ce a dus la aglomerarea traficului și formarea rândurilor.

În acest context, autoritățile recomandă călătorilor să țină cont de situația de la frontieră și să ia în calcul un timp mai mare de așteptare pentru traversarea punctului de trecere Palanca.

Punctul de trecere Tudora–Starokazacie, atacat cu drone

În această dimineață, autoritățile ucrainene au anunțat că punctul de trecere Tudora–Starokazacie a fost atacat cu drone.

Potrivit Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei, infrastructura punctului și zona adiacentă au fost avariate, au izbucnit incendii, iar printre civili s-au înregistrat victime. Activitatea punctului a fost suspendată temporar.

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