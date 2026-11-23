Și în acest an, primii fulgi au adus cu ei aglomerație la vulcanizări. Șoferii care nu și-au schimbat încă anvelopele pentru sezonul rece s-au grăbit să o facă astăzi. De dimineață, în fața mai multor service-uri auto din Chișinău s-au format cozi, iar din cauza numărului mare de solicitări, unii conducători auto au fost nevoiți să aștepte ore în șir. Deși legislația nu stabilește o dată exactă pentru schimbarea anvelopelor, șoferii riscă amenzi dacă circulă cu pneuri de vară pe drumuri acoperite cu zăpadă.

Elena POZDÎRCA, REPORTER PRO TV: „După ce au aflat că sunt prognozate ninsori, mulți șoferi au dat fuga la vulcanizări pentru a-și schimba anvelopele de vară cu cele de iarnă. Așa că, în această dimineață, la unele service-uri s-au format cozi, iar conducătorii auto au fost nevoiți să aștepte până le vine rândul”.

„Am intrat ieri pe meteo, am văzut că sunt prognozate ninsori și am decis să vin să le schimb.

-De mult timp stați în rând?

-Orientativ o oră”.

„E timpul de schimbat roțile”.

„Nu vedeți după timpul de afară, toți vor să schimbe roțile.

-Vă asigurați din timp?

-Desigur, nu vrem să creăm situații neplăcute”.

Proprietarul acestei vulcanizări ne-a spus că numărul clienților a crescut în ultimele două zile, după ce meteorologii au prognozat ninsori.

Vladislav ROTARU, PROPRIETAR VULCANIZARE: „Șoferii au început să vină tot mai mulți, stau în rând să schimbe anvelopele. Câte patru, cinci, șapte. Acum pot fi patru, peste o oră opt. Cum au văzut șoferii că este timp nefavorabil, că sunt așteptate ninsori, ieri și astăzi a început să fie flux mai mare de schimb anvelope.”

Serviciul costă, în acest caz, aproximativ 600 de lei pentru cele mai răspândite dimensiuni ale jantelor, dar prețul poate varia ușor, de la o vulcanizare la alta. Legislația națională nu stabilește un termen obligatoriu pentru schimbarea anvelopelor. Totuși, poliția poate aplica amenzi șoferilor care circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă cu autovehicule echipate necorespunzător. Amenzile ajung până la 1500 de lei, în cazul persoanelor fizice și 6000 de lei - pentru persoanele juridice.